16 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü asli kusurlu

Otobüsün ilk fren iziyle durduğu nokta arasında 387 metre mesafenin olduğuna işaret edilen raporda, yol kenarında herhangi bir yağ akıntısının görülmediği ve yol kenarına duba konulduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Sanığın ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası bulunmadığını iddia etse de kaza yerindeki araçlara varmadan 291 metre önce frene basmaya başladığına dikkat çekilen raporda, "Tanık beyanları da dikkate alındığında sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyip mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce, yola gereken dikkatini vermeden seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idaresi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek, davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği kanaatine heyetimizce varılmış olup kazanın meydana gelmesinde daha önce meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve ilk kazaya karışan araç sürücüsünü ve yolcusunu kurtarmak için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve önlem almış mahalde yaya olarak bulunanların bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Abdulkadir Memiş'in yüksek hızla dikkatsiz ve tedbirsizce araç kullanması nedeniyle, kendi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek kazaya neden olduğu vurgulanan raporda, sanık, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu bulundu.