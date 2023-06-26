16 milyon TL’lik hırsızlık engellendi! Diyarbakır’da 13 kaçak trafoya el konuldu

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde kaçak elektrik kullanımına son vermek için önemli bir adım attı. 5 aydır yaşanan engelleme sürecinden sonra savcılığın aldığı kararla harekete geçen saha ekipleri, Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle söz konusu mahallelere giriş yaptı. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen 3 MVA (Megavolt Amper) gücündeki 13 kaçak trafonun tamamına el koydu.





Adı geçen mahallelilerin, elektriklerinin olmadığına yönelik iddiaları defaten reddeden dağıtım şirketi, savcılığın kararının ardından sahada 35, koordinasyon merkezinde ise 6 olmak üzere 41 personel ve 19 araç ile kontrol yaptı. Jandarmanın sağladığı güvenlik desteği ile yapılan kontroller sonunda tespit edilen kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik, böylece aylık yaklaşık 4 milyon, sezonluk ise 16 milyon TL değerindeki kaçak kullanımın önüne geçti.





"KAÇAK KULLANIMA RAĞMEN ELEKTRİĞİ KESMEDİK"

Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili bilgi vererek, söz konusu mahallelerde kabul edilemeyecek oranlarda fazla kaçak elektrik tüketildiğini bildirdi. Yetkililer, "Bölgede yaşanan ciddi kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi olarak 2 mahallenin elektriğini kesmedik. Ancak aşırı düzeydeki kaçak tüketim sebebiyle bölgeye sağlanan elektriği diğer aboneler sağlıklı olarak alamıyordu. Savcılık kararıyla 5 ay sonra da olsa söz konusu 2 mahalleye girebildik. Yaptığımız kontrollerde toplam gücü 3 MVA olan 13 adet kaçak trafo belirleyerek tamamına el koyduk. Bu trafoların gücü ile 20-25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği düşünüldüğünde, kaçak tüketimin boyutu daha rahat anlaşılabilir" ifadelerinde bulundu.





"KAÇAKTAN KAYNAKLANAN HAKSIZ REKABETİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Kaçak elektrik kullanarak üretim yapan ile kullandığı elektriğin bedelini ödeyerek üretim yapanlar arasında ciddi bir adaletsizlik ve haksız bir rekabet yaşandığına da dikkat çeken yetkililer, yapılan mücadele ile bu haksızlığın önüne de geçildiğini belirttiler. Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkilileri, "Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli yer tutan elektriğin kaçak kullanımının önüne geçmek için tüm saha ekipleri ile aralıksız çalışmalar yürütüyoruz. Kaçak tüketimle mücadelemiz aralıksız sürecek ve bu şekilde haksız rekabeti ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. Ayrıca kaçak kullanım ile mücadele çalışmaları kapsamında girilen mahallelerde oluşan bir yıldan bu yana ödenmeyen ve 24 milyon lirayı aşan elektrik borcunun 2 milyonluk kısmı tahsil edilerek, kalan kısmı için ödeme sözü alındı.