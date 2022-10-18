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Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:58 Son Güncelleme: 18.10.2022 10:13

16 operasyonda ele geçirildi… Piyasa değeri 51.5 milyon lira

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 560 bin lira olan dokuz bin 672 adet kaçak cep telefonu ve 92 bin 336 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
16 operasyonda ele geçirildi… Piyasa değeri 51.5 milyon lira

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Büyükçekmece, Bahçelievler, Kadıköy, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece ve Sancaktepe İlçeleri'nde iş yeri, depo ve ve ikametlerden oluşan 21 adrese peş peşe baskın düzenledi.

16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video

Son iki ayda düzenlenen 16 farklı operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 560 bin lira olan dokuz bin 672 adet kaçak cep telefonu ve 92 bin 336 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

21 kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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16 operasyonda ele geçirildi… Piyasa değeri 51.5 milyon lira
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