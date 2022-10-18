İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Büyükçekmece, Bahçelievler, Kadıköy, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece ve Sancaktepe İlçeleri'nde iş yeri, depo ve ve ikametlerden oluşan 21 adrese peş peşe baskın düzenledi.
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video
Son iki ayda düzenlenen 16 farklı operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 560 bin lira olan dokuz bin 672 adet kaçak cep telefonu ve 92 bin 336 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.