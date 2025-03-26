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Giriş Tarihi: 26.3.2025 22:26 Son Güncelleme: 27.3.2025 00:31

16 yaşında kaza kurbanı oldu

Gaziantep'te kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
16 yaşında kaza kurbanı oldu

Nizip ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç 16 yaşındaki Bedirhan Özbal idaresindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Özbal, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak asfalt zemine düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özbal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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16 yaşında kaza kurbanı oldu
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