16 yaşında lenfoma ile tanıştı: 19 yaşında Model Of Models Türkiye 1’incisi oldu!

Geçen yıl Türkiye'de düzenlenen Model Of Models yarışmasında 1'incilik kazandı, Paris'te Miss Supertalent Of The World yarışmasında 3'ncü oldu, hukuk fakültesi 1. sınıfta okuyor, single çıkarmaya hazırlanıyor… Bugün 19 yaşında hayatının baharında olan, içten gülümseyişleriyle cıvıl cıvıl gençliğini yaşayan Ecem April Onutman, çocukluk çağında yaygın görülen kanserlerden lenfoma ile 16 yaşındayken karşılaştı. Öksürük ve gece terlemeleri şikayetiyle çekilen akciğer filminde göğüs boşluğunda gölge görülmesinden şüphelenilince hastaneye götürdü ailesi Ecem'i. Yapılan tetkiklerde 3. evre lenfoma teşhisi konuldu. Birkaç gün sonra yeni yıla girileceğinden Ecem'in tedavi programını hazırlayıp ona yılbaşı gecesi eğlenmesi için müsaade etti ve yeni yılla birlikte planlandığı şekilde tedavi süreci başladı.

Ecem'in bu zorlu süreçte en kötü anlarının tanığı olan annesi Aylin Arat ve babası Kıvanç Onutman, ailelere umutlarını asla kaybetmemelerini, kötü düşüncelerden uzak durarak çocuklarına hep içten gülüşlerle yaklaşmalarını tavsiye etti.

"Hastalığı yenmede pozitif olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Ecem de o zorlu süreçte hayallerini hep beslemiş, umudunu hep yüksek tutmuş. Şimdi azmiyle hem kanseri yenmiş olmanın hem de hayatın her anını yaşarken, başarıdan başarıya koşmanın da haklı mutluluğunu ve gururunu yaşayan Ecem "İyileşir iyileşmez küçüklüğümden beri hayalini kurduğum modellik için kolları sıvadım. Ancak tedavi sürecinde kortizondan dolayı çok kilo almış, 84 kiloya çıkmıştıım. Diyetle ve sporla 9 ayda 24 kilo vermeyi başardım ve modellik yürüyüş eğitimi aldım. Modellik akademisine ders alırken, Model of Models yarışması olduğunu öğrendim ve çevremdekilerin ısrarıyla yarışmaya katıldım, Türkiye 1'ncisi oldum. Sonra Paris'e gittim ve Miss Supertalent o The World yarışmasında dünya 3.'ncüsü oldum. Halen modelliğe devam ediyorum aynı zamanda Hukuk Fakültesinde 1. Sınıf öğrencisiyim. Avukatlık diplomamı almak istiyorum. Kısa bir süre sonra Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı, Boşnak türküsü seslendirdiğim single çıkaracağım. Müziği çok sevdiğim için lise yıllarımda yıl sonu gösterilerinde yıllarca sahneye çıkıp şarkı söyledim. Hastalığımın acısını çıkarıyor, hayatı doyasıya ama anlamlı işlerle en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum." dedi.

AİLELER UMUTLARINI YÜKSEK TUTSUN

Prof. Dr. Cengiz Canpolat da Ecem'in tedavi sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek ailelere asla umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmamalarını, tedavinin mümkün olduğunu söylüyor. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türleri arasında yer alan lenfomada kişiye özel ve hastalığın gidişatına göre tedavi yöntemleri uyguladıklarını anlatan Prof. Dr. Canpolat "Her zaman umut vardır, her zaman tedavi şansı vardır. Hüsran hikayesi gibi görülen süreçten başarı hikayesi rahatlıkla yazılabilir. Hastalığın tekrarlama olasılığı olsa da tedavi şansı da yine mümkün oluyor" diye konuştu.

YILBAŞI PARTİSİNDE EĞLENDİLER

Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri bu kez yeni yıl partisi için geldiler. Lösemi, lenfoma, beyin tümörü ve yumuşak doku sarkomu gibi çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenerek oyunlar oynadılar. Palyaçolar, balonlar ve yeni yıl pastasıyla 2023'ü karşıladıkları törende Ecem April Onutman da çocuklara bol bol hediyeler dağıttı, onlar için Özkan Turgay'ın kızı Sera Turgay ile sahneye çıkarak şarkı söylediler.