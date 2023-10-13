16 yaşındaki Beyza kalp krizinden öldü

Kütahya'da 20 Eylül'de kalp krizi geçiren Ali Güral Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Beyza Gelmez tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beyza Gelmez geçirdiği kalp krizi sonrası 22 gündür Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Genç kız dün hayatını kaybetti. Gelmez'in cenazesi, Laleli Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine baba Nafel Gelmez'in yanı sıra Beyza'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.