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Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:53 Son Güncelleme: 11.3.2022 12:00

16 yaşındaki Birce’den 20 gündür haber alınamıyor

ABBAS ÇAKAR
16 yaşındaki Birce’den 20 gündür haber alınamıyor

Daha önce birkaç defa evi terk ettiği öğrenilen 16 yaşındaki Birce Karadaş, son olarak kaldığı sosyal hizmetler kurumuna ait çocuk esirgeme yurdundan kaçtı. Aile yakınları, 20 günden bu yana kayıp olan Birce için endişe ediyor.

Kocaeli'nin Derince İlçesine bağlı Çenesuyu mevkiinde oturan Karadaş ailesinin 16 yaşındaki kızları Birce Karadaş, bir süredir kaldığı sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan kaçtı.

20 günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, Birce'nin bulunması amacıyla basın kuruluşlarına başvurdu. Bazı sorunları nedeniyle okulu bırakan ve birkaç defa kısa süreli olarak evi terk edip bulunduktan sonra, sosyal hizmetler kurumuna bağlı çocuk esirgeme yurdunda kaldığı öğrenilen Birce'nin 20 gün önce sırra kadem bastığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen, Birce'ye ulaşamadığını ifade ederek, kendisini görenlerin polis ekiplerine yâda 0 552 686 14 41 numaralı telefon ile kendilerine haber vermesini istedi.

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16 yaşındaki Birce’den 20 gündür haber alınamıyor
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