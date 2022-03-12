16 yaşındaki Birce’den 20 gündür haber alınamıyor

Kocaeli'ninDerince ilçesi Çenesuyu mevkiinde oturan Karadaş ailesinin 16 yaşındaki kızları Birce Karadaş, bir süredir kalmış olduğu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kaçtı. 20 günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, Birce'nin bulunması amacıyla basın kuruluşlarına başvurdu. Bazı sorunları nedeniyle okulu bırakan ve birkaç defa kısa süreli olarak evi terk edip bulunduktan sonra, Sosyal Hizmetler Kurumuna bağlı Çocuk Esirgeme Yurdunda kaldığı öğrenilen Birce'nin 20 gün önce sırra kadem bastığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.