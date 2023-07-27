Haberler Yaşam Haberleri 16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 27.7.2023 22:01

16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesine tabancayla kurşun yağdırdırdıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma çocuğu yakalamak için çalışma başlattı

İHA
16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı

Olay, Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.'ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti. V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu. Melek B.'nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

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16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı
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