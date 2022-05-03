16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan H.C.S. (16) ve Mehmet A. (21) boş bir arazide buluştu. İki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ardından H.C.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle yakın mesafeden Mehmet A'ya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği genç ayağının parçalanması sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Çocuğun panikle kaçmasının ardından sesi duyan güvenlik görevlisi olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ayağı parçalanan yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KULLANDIĞI TELEFON BULUNDU

Olayın gerçekleştiği boş araziye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelinin kaçarken arkasında bıraktığı pompalı tüfeği buldu. Çevrede inceleme başlatan ekipler, çalılıkların arasında gelen telefon sesi üzerine kime ait olduğu bilinmeyen bir telefon buldu. Telefonun H.C.S.'ye ait olduğu tespit edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından H.C.S. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan Mehmet A'nın parçalanan ayağı yerine dikilirken yapılan araştırmada Mehmet A'nın dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.