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Giriş Tarihi: 6.4.2023 02:14

16 yaşındaki çocuk küfürleştiği 2 kişiyi silahla vurdu

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada İ.A.'nın (16) yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açması sonucu İ.B. (12) başından, Emre S. (21) ise boğazından vuruldu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı

DHA
16 yaşındaki çocuk küfürleştiği 2 kişiyi silahla vurdu

Olay, saat 00.30 merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin ise başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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16 yaşındaki çocuk küfürleştiği 2 kişiyi silahla vurdu
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