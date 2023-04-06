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Giriş Tarihi: 6.4.2023 09:56 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:42

16 yaşındaki çocuk sosyal medyada tartıştığı iki kişi tabancayla vurdu

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada İ.A.'nın (16) yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açması sonucu İ.B.’yi (12) başından, Emre S.’yi (21) ise boğazından vurdu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
16 yaşındaki çocuk sosyal medyada tartıştığı iki kişi tabancayla vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin ise başına isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.

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16 yaşındaki çocuk sosyal medyada tartıştığı iki kişi tabancayla vurdu
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