16 yaşındaki çocuk sosyal medyada tartıştığı iki kişi tabancayla vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin ise başına isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.