16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı





"İLK MÜDAHALE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAPMIŞ"

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Kadircan Polat, "Parkta oturuyorduk ve silah sesi duyduk. İlk önce dikkate almamıştık, sonrasından Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Gittiğimizde 16 yaşındaki çocuğu 21 yaşındaki gence yakın mesafeden ateş etmiş. İlk müdahaleyi zaten güvenlik görevlisi yapmış, ambulansı falan onlar çağırdı. Olay yerinde bir telefon bulundu ve ekipler incelemeye aldı, kimin olduğu belli değil" dedi.