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Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:00 Son Güncelleme: 4.2.2022 16:17

16 yaşındaki Dilan, çöp atmaya gittiği sırada boynundan vuruldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
16 yaşındaki Dilan, çöp atmaya gittiği sırada boynundan vuruldu

İstanbul Sarıyer’de tartıştığı kişiyle silahlı kavgaya giren Özkan Ş. belinden çıkardığı tabanca ile çöp atmaya giden 16 yaşındaki Dilan T.yi boynundan yaraladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince linç girişiminden kurtarılarak gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün gece saat 23:45 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İddiaya göre Dilan T.'nin dayısı Kamil D. ile şüpheli Özkan Ş. bir süredir arkadaşlık yapıyorlardı. İkili arasında olay günü evlerinin önünde kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Şüpheli Özkan Ş. belinden tabanca çıkarıp ateş etti o sırada evden çöp atmaya çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Dilan T. boynundan vuruldu.
Özkan Ş. hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Ancak Dilan T.'nin akrabaları Özkan Ş.'yi birkaç sokak ileride yakalayıp darp etmeye başladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Özkan Ş. olay yerine gelen polis ekiplerince linç girişiminden kurtarıldı. Şüpheli tedavisinin ardından olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNAN 6 KİŞİ GÖZALTIA ALINDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Polis ekiplerine mukavemet gösteren ve şüpheli Özkan Ş.'ye karşı linç girişiminde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kız meselesi yüzünden tartışma çıkarıp Dilan T'yi boynundan vuran ve ağır yaralayan şüpheli Özkan Ş.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dilan T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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16 yaşındaki Dilan, çöp atmaya gittiği sırada boynundan vuruldu
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