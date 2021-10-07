16 yaşındaki Fatma Karagüllü'den 6 gündür haber yok! "Her gün ağlıyoruz"





"HER GÜN AĞLIYORUZ"

Kızlarının ortadan kaybolduktan sonra her gün ağladıklarını ve diğer çocuklarının da okula gitmediğini kaydeden Baba Ali Karagüllü, "Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet'le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım Cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. 'Kızım eve gel' dedim. 'Baba ben Tuğçe'nin yanında kalacağım' dedi. Ben de 'Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön.' dedim. O da bana 'Baba tamam cumartesi günü saat 13.00'da geleceğim' dedi. Bekledim gelmedi. Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı 'Baba döneceğim ben sana' dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne de Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 Lirası vardı. 6-7 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikayetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde" dedi.



"MİLLET NE DERSE DESİN BEN KIZIMIN SÖZÜNE GÜVENİRİM"

"Kızım dön gel evine" diyerek gözyaşları döken baba Karagüllü, "Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyette her yerde arıyor." diye konuştu.

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