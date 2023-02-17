16 yaşındaki Gamze kayıp

Kahramanmaraş'ta yıkılan 6 katlı Hilal Apartmanı'nın 4'üncü katında bulunan 5 kişilik Kayış ailesinin kızı Fatmagül (21) depremden kısa süre sonra, anne Ayşegül (40) ise 37'nci saatte ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba Fatih (44) ve oğulları Mustafa'nın (8) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tüm aramalara rağmen lise 2'nci sınıf öğrencisi Gamze'nin izine rastlayamadı. Ekipler tüm binayı didik didik arasa da bir sonuç alınamadı. Genç kızın eniştesi Fethullah Badem, "Sağ olabileceğine olan inancımız var. Depremden sonra kurtarılıp bir yerlere götürülmüş olabilir" dedi.