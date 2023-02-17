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Giriş Tarihi: 18.2.2023

16 yaşındaki Gamze kayıp

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16 yaşındaki Gamze kayıp
Kahramanmaraş'ta yıkılan 6 katlı Hilal Apartmanı'nın 4'üncü katında bulunan 5 kişilik Kayış ailesinin kızı Fatmagül (21) depremden kısa süre sonra, anne Ayşegül (40) ise 37'nci saatte ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba Fatih (44) ve oğulları Mustafa'nın (8) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tüm aramalara rağmen lise 2'nci sınıf öğrencisi Gamze'nin izine rastlayamadı. Ekipler tüm binayı didik didik arasa da bir sonuç alınamadı. Genç kızın eniştesi Fethullah Badem, "Sağ olabileceğine olan inancımız var. Depremden sonra kurtarılıp bir yerlere götürülmüş olabilir" dedi.

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16 yaşındaki Gamze kayıp
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