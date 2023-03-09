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Giriş Tarihi: 10.3.2023

16 yaşındaki Gamze’den hâlâ haber yok

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
16 yaşındaki Gamze’den hâlâ haber yok
Asrın felaketinde, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 8 katlı Hilal Apartmanı da yerle bir oldu. Kayış ailesinin kızları Fatmagül kısa sürede göçükten çıkarıldı. Anne Ayşegül ise 37. saatte kurtarıldı. Ancak baba Fatih ve küçük oğulları Mustafa'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bitmesine rağmen ailenin liseli kızı Gamze'den (16) hâlâ haber alınamıyor. Ümidini kaybetmeyen aile tüm hastaneleri soruşturmasına rağmen kızlarının izine rastlayamadı. Aile merakla verdikleri DNA örneğinin sonucunu bekliyor.

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16 yaşındaki Gamze’den hâlâ haber yok
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