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Giriş Tarihi: 3.8.2023

16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
TOKAT'TA iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 2 genç gözaltına alındı. Tokat merkez Yeşilırmak Mahallesi, Gelincik Caddesi'nde önceki akşam iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki Koray Belene göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genci Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Koray Belene, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belene'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak düşünülen E.T.Ş (16) ve A.S. (16) gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mihriban KOÇAKER/SABAH

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16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
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