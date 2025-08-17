16 yaşındaki Hatice’nin katili eve hırsızlık için giren akrabası çıktı: Manisa’da lise öğrencisi Hatice’nin katili akrabası çıktı!

Olay, dün 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İşten eve dönen baba Selçuk Fırtına, kızını yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

300 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri, bölgede bulunan yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü analiz ederek şüpheliyi belirledi. Şüphelinin Hatice'nin akrabası Fatih Fırtına (36) olduğu tespit edildi. Fatih Fırtına suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Fatih Fırtına'nın, ilk ifadesinde eve hırsızlık amacıyla girdiğini, içeride Hatice ile karşılaşınca paniğe kapılarak saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.