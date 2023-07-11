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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:52 Son Güncelleme: 11.7.2023 12:48

16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı

Bursa’da bir sokak düğününde 10 yaşındaki bir çocuğu döven 16 yaşındaki M.İ, daha sonra darp ettiği çocuğun babasını da bıçaklayarak kaçtı. M.İ’nin 3 ay önce de yine bir yaralama suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde düzenlenen bir sokak düğününde akıl almaz bir olay yaşandı. Düğün sırasında 10 yaşındaki Alperen H. ile tartışan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ, Alperen H'yi döverek darp etti. Çocuğun durumu babasına söylemesi üzerine düğün yerine gelen baba 40 yaşındaki Levent H, M.İ. ile tartıştı. Gözü dönen kız çocuğu, Levent H'yi göğüs kısmından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Levent H'yi hastaneye kaldırdı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Düğün yerinde adam yaralayarak olay yerinden kaçan M.İ'nin 3 ay önce de bir parkta kendi yaşlarında bir erkek çocuğunu bıçakladığı ve olayın ardından yakalanarak Mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi. Mahkemece serbest bırakılan ve sadece 3 ay sona yeniden adam yaralayan M.İ, polis tarafından her yerde aranırken, yaralı Levent H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı
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