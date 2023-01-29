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Giriş Tarihi: 30.1.2023

16 yaşındaki kız, eski sevgilisini ve annesini vurdu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki N.A., önceki akşam evlerine gittiği eski erkek arkadaşı O.R. ile sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, yanında bulunan tabancayı çıkaran genç kız, O.R. ve annesi G.R.'ye (60) ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi de seken kurşunlardan yaralandı. Anne-oğul ve diğer 2 yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, N.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Cemil SEVAL/ SABAH

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16 yaşındaki kız, eski sevgilisini ve annesini vurdu
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