16 yaşındaki kıza şantaj ve tecavüz

Bursa'da sevgilisinin özel görüntülerini çektiği 16 yaşındaki kız kâbusu yaşadı. Sevgilisinin, arkadaşlarına gönderdiği görüntülerle tehdit edilen kız, ormanlık alanda 7 kişinin toplu tecavüzüne uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. İğrenç olay İnegöl ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki kızın sevgilisi, yaşadıkları ilişkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra bu görüntüleri Whatsapp üzerinde arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları, bu görüntüleri izledikten sonra genç kızı arayarak tehdit etmeye başladı. Kendileriyle ilişkiye girmediği takdirde görüntüleri ailesine atmakla tehdit edilen kız, Hamzabey Mahallesi'nde ormanlık alana götürüldü. Yaşları 14 ila 15 arasında değişen 7 kişi, ormanlık alanda kıza toplu tecavüzde bulundu. Yaşadığı olaylar karşısında psikoloji bozulan genç kızın davranışlarındaki değişiklik babasının dikkatini çekti. Kızının telefonunu alan baba, tehdit mesajlarını gördü. Hemen emniyete giderek şikâyette bulundu. Yaşanan iğrenç olayı aydınlatmak için harekete geçen Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kızı tehdit ederek ormanlık alanda tecavüz eden 7 kişiyi gözaltına aldı.