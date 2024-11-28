16 yaşındaki Mehmet kazada öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında Gündoğan'dan Yalıkavak'a yönüne giden A.K. (31) idaresindeki 48 AAD 293 plakalı otomobil, Mehmet Türker yönetimindeki 48 ALS 963 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Türker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Türker, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türker'in Yemiş Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. DHA