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Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:26

16 yaşındaki Muhammed izlemek için gittiği maçta kalp krizi geçirip öldü

Aksaray'da futbol maçı izlemek için gittiği tribünde fenalaşıp kalp krizi geçiren Muhammet Eren Yılmaz (16), hastanede hayatını kaybetti.

DHA

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puan ile ikinci sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı.

Taraftarlar, maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için gelen Muhammet Eren Yılmaz, tribünde fenalaştı. Hazırda bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yılmaz, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti Somuncu Baba Camisi'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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16 yaşındaki Muhammed izlemek için gittiği maçta kalp krizi geçirip öldü
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