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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:52

16 yaşındaki Şevval Nur'dan 19 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki Şevval Nur'dan 19 gündür haber alamıyor. Aile, İstanbul'da yaşayan kızlarının Adana'ya gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

İHA
16 yaşındaki Şevval Nur’dan 19 gündür haber alınamıyor
Anne ve babası ayrı olan 16 yaşında İstanbul'da yaşayan Şevval Nur Beyter'den annesi Nursel Sarı (33) bir türlü haber alamıyor. 17 Şubat günü evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına "başım belada bana 8 bin lira lazım" diye mesaj attığını söyledi. Anne Sarı bu mesaj nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini 19 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Kızım Adana'ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış Adana'da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin" dedi.

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16 yaşındaki Şevval Nur'dan 19 gündür haber alınamıyor
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