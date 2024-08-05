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Giriş Tarihi: 5.8.2024 09:13 Son Güncelleme: 5.8.2024 10:18

16 yaşındaki suç makinesi parkta yakalandı

Konya’da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere birçok suçtan 150’ye yakın suç kaydı ve 110 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki T.T., üçüncü kez bulunduğu cezaevinden firar etti. Konya’ya ailesinin yanına geldiği öğrenilen ve parklarda yatan T.T. polis tarafından yakalanıp, yeniden cezaevine gönderildi.

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16 yaşındaki suç makinesi parkta yakalandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde yaşayan T.T., çok küçük yaşlarda hırsızlığa başladı. Babası cezaevinde olan ve annesin de ilgilenmediği öğrenilen T.T. özellikle de uyuşturucunun etkisi altındayken sık sık iş yerlerine girerek para çalıyordu. Birçok hırsızlık olayını da hatırlamayan T.T. geçtiğimiz yıl tutuklanıp, cezaevine konuldu. Dosyalarındaki cezaları da peş peşe gelen T.T'nin 110 yıla yakın kesinleşmiş cezası bulunuyor.

YİNE FİRAR ETTİ YİNE YAKALANDI

Ankara'da Çocuk Cezaevinde kalan T.T. daha önce iki kez firar etmiş ve yakalanmıştı. T.T. bulunduğu ceza evinden yine firar etti. Bunun üzerinde bir hafta önce T.T. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, T.T'nin gidebileceği adresleri belirledi. Polis, T.T'nin ailesinin evleri hakkında yıkım kararı olması üzerine günübirlik parklarda kaldıklarını belirledi. Sık sık farklı parklara giden T.T., polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı. T.T., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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16 yaşındaki suç makinesi parkta yakalandı
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