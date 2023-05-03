’16 yıl evimin ışıklarını söndürmeyip evladımı bekledim’

VİCDAN AZABI ÇEKTİM

Mehmet Göktürk'ü olaydan 4-5 ay önce tanıdığını ve aralarında samimiyet oluştuğunu anlatan Necmi Acar ise ifadesinde, kendisine bankadan kredi çektiklerini ve bu borcu ödeyemeyince Göktürk'ün ödeme yaptığını söyledi. Mehmet Göktürk'e olan borcunu nasıl ödeyeceğini düşünürken aklına Recep Akpınar'dan borç para almak geldiğini söyleyen Acar şunları söyledi: "Mehmet'in çok borcu vardı. Erzurum'daki büyük tefecilere de çok borçlanmıştı. Recep'ten 2 bin lira borç para aldık. Recep hem benden hem diğer sanık Mehmet'ten 10 bin lira senet aldı. Biz bu borcu Recep'e ödeyemedik. Olaydan bir gün önce Mehmet ile buluştum. Bana Aşkale'deki köylülerinden borç para alacağını, beraber gitmemizi söyledi. Mehmet, Recep'i de yanımıza almamızı söyledi. Olay günü Narmanlı Camisi'nin yanındaki kahvede buluştuk. Mehmet Aşkale'ye giderken aracı sürmek istemediğinden Recep şoför koltuğuna geçti. Olay günü buluşmadan önce Mehmet benden arabayı alıp bir işi olduğunu söylemişti. O esnada tüfeği bagaja koymuş, benim bu husustan haberim yoktu. Aşkale'de bir iki köye gittik. Sanık Mehmet babasının evine gidip bu işi çözmesini gerektiğini söyledikten sonra birden Recep'e saldırdı. Daha sonra yola devam ettik. Patika bir yola gidince ben yanlış geldiğimizi anlayınca Recep'e geri gelmesini söyledim. Araba manevra yapacağı esnada sanık Mehmet birden Recep'in kafa tarafından ateş etti. 'Benim eşimle ilgili hiç kimse ileri geri konuşamaz' deyip söylendi. Ben o esnada hemen aşağı indim. Baktım araba gidiyor, hemen koşup el frenini çektim. Sanık Mehmet yine söylenip dururken, silahı bana doğrulttu ancak içinde fişek olmadığından silah ateş almadı. Recep vurulunca araçtan kendi düşmüştü. Mehmet bana da saldırır düşüncesiyle aracı alıp olay yerinden uzaklaştım. Aracın sol yan camı ateşin etkisiyle kırılmıştı. Olaydan iki gün sonra aracın camını yaptırdım. Ben kesinlikle maktulü öldürmedim."