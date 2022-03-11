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Giriş Tarihi: 11.3.2022 15:36 Son Güncelleme: 11.3.2022 15:49

16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü bulundu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü bulundu

Denizli’de haber alınamayan 48 yaşındaki adam mezarlık görevlileri tarafından 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü halde bulundu.

Olay, Deniz'de bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Asri Mezarlık'ta çalışan görevliler bir mezarın yanında hareketsiz vaziyette birisinin yattığını gördü. Mezara yaklaşan görevliler hareketsiz vaziyette gördüklerinin başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi olduğunu anladı. Görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ise hareketsiz vaziyette yerde yatan kişinin 10 Mart gününden bu yana haber alınamayan 48 yaşındaki Ramazan Kılıç olduğunu tespit etti.

BABASININ MEZARI BAŞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Olayla ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Ramazan Kılıç'ın başından tabancayla vurulmuş vaziyette yattığı mezarın 16 yıl önce hayatını kaybeden babasının olduğu öğrenildi. İnşaat işçisi olan Kılıç, olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü bulundu
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