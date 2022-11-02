16 yıl sonra aydınlatılan cinayette, iddianame tamamlandı

Erzurum'da 2006 yılında 27 yaşındaki Recep Akpınar aniden ortalıktan kayboldu. Ailenin, Akpınar'ın bulunması için verdiği çaba ise sonuç vermedi. Zaman aşımı bürosuna kaldırıldı. Erzurum Emniyeti Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayları aydınlatmak amacıyla kurulan özel ekip, Akpınar'ın kaybolması olayının üzerine gitti. Yapılan çalışmalar neticesinde Akpınar'ın öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü tespit edildi. Yapılan kazı sonuçlarında kardeşinden alınan DNA örnekleri ile kemiklerin Akpınar'a ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan tespit çalışmalarından sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Üzerinden 16 yıl geçen cinayetle ilgili öldürülen Recep Akpınar'ın iki arkadaşı 53 yaşındaki Mehmet G. Aydın'da 52 yaşındaki Necmi A. İse Erzurum'da gözaltına alındı. Yapılan sorgularda gözaltında ki iki şüpheli, cinayeti itiraf etti. Tutuklanan zanlılar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçlaması ile yargılanan iki kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dosya sağlıklı incelenmemiş

Hazırlanan iddianame de cinayetin teknik takiple çözüldüğü bilgisine yer verildi. Kayıp müracaatı bulunan Akpınar'ın kaybolması ile ilgili Mehmet G. Ve Necmi A'nın 2010 yılında 2 haftalık bir takip yapıldığı ancak herhangi şüpheli duruma rsatlanmadığı için takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Zaman aşımı bürosuna gönderilen dosyanın iyi değerlendirilmediği, Akpınar'ın kaybolduğu akşam yaptığı görüşmelerle ilgili çalışmaların tam olarak yapılmadığı bilgisi de iddianame de yer aldı.

Alacak verecek, meselesi cinayete sebep oldu

Hazırlanan iddianameye göre ise olay şu şekilde gerçekleştirildi; 31 Ağustos 2006 tarihinde Erzurum kent merkezinde bir araya gelen Recep Akpınar, arkadaşlarıyla kendilerine olan borç ile ilgili konuşuyorlardı. O sırada Aşkale'de akrabalarından para bulduğunu ve gidip parayı alacaklarını söyleyen Mehmet G. Ve Necmi A. Akpınar'ın kullandığı araca binerek Aşkale'ye doğru yola çıktı. Daha önce öldürme planları yapan iki kişi, bir köy yoluna girerek aracı durdurdu. O sırada hazır halde bulunan av tüfeği ile Akpınar'ın başına bir el ateş edildi. Aracın 650 metre ilerisinde bulunan dere yatağına gömülen Akpınar için daha sonra ailesi ulaşamayınca kayıp ihbarı verildi.