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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:14 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:15

16 yıldır aranan katil zanlısı yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
16 yıldır aranan katil zanlısı yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Siirt’in Şirvan İlçesi’nde pusu kurarak adam öldüren Hikmet Kümek, 16 yıl sonra Ankara’da, evinin yatak odasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Siirt'in Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 2006 yılında Nafi Kümek'i pusu kurularak öldürülmesi olayının faili olan Hikmet Kümek, olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmeyi başarmış ve 16 yıl boyunca yakalanmadan hayatını devam ettirdiği tespit edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olayla ilgili yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucu, Hikmet Kümek'in Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Firari katil zanlısının yakalanması için harekete geçildi. Bölgede 3 gün süreyle yürütülen kapsamlı araştırma ve takip sonucu firari şüphelinin eşkâli ve adres bilgileri tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şafak vakti yapılan ev araması operasyonu sonucu Hikmet Kümek, kaldığı evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda yakalanan firari şahıs "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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16 yıldır aranan katil zanlısı yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
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