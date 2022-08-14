16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme!

Korkunç olay, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.