16 yıllık eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Kedilere bakmaktan ev işleriyle ilgilenmiyordu

CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE SOKAK HAYVANLARINA YUVA ARAMIŞ

Eşinden şiddet gören ve boşanmak isteyen Nuran Fırat'ın sokak hayvanlarına bakıp beslediği, iyileştirdiği, sahiplendirmek için sosyal medya üzerinden çaba gösterdiği öğrenildi. İyi bir hayvan sever olan Nuran Fırat'ın ölümünden dakikalar önce bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sokak hayvanlarına sıcak bir yuva aradığı görüldü.