16 yıllık eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Kedilere bakmaktan ev işleriyle ilgilenmiyordu

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde Pazartesi saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve zaman zaman karısına şiddet uyguladığı iddia edilen belediye otobüsü şoförü Ahmet Fırat (41) 16 yıllık karısı Nuran Fırat (36) ile olay günü tartışma yaşadı.
Tartışma sırasında öfkesine yenik düşen Ahmet Fırat, eşi Nuran Fırat'ı boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, Ahmet Fırat da olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ahmet Fırat'ı Urla'da yakaladı. Gözaltına alınan Fırat ifadesi alınmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.
SOKAK KEDİLERİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen cani kocanın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin sokak kedilerine bakması ve beslemesi nedeniyle sürekli tartıştıklarını ifadesinde söyleyen Ahmet Fırat, "Sokak kedileriyle ilgilenirken evdeki işlerini aksatıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmiyordu" dedi. Fırat emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE SOKAK HAYVANLARINA YUVA ARAMIŞ
Eşinden şiddet gören ve boşanmak isteyen Nuran Fırat'ın sokak hayvanlarına bakıp beslediği, iyileştirdiği, sahiplendirmek için sosyal medya üzerinden çaba gösterdiği öğrenildi. İyi bir hayvan sever olan Nuran Fırat'ın ölümünden dakikalar önce bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sokak hayvanlarına sıcak bir yuva aradığı görüldü.