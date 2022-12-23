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Giriş Tarihi: 24.12.2022

16 yıllık sır cinayette 23 yıl ceza verildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
16 yıllık sır cinayette 23 yıl ceza verildi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fatime Balcı (73), 28 Mayıs 2005'te, evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. O dönemde faili meçhul kalan cinayet, kurulan özel ekip tarafından 16 yıl sonra aydınlatıldı. 1 Mart 2021'de tutuklanan Hüray Balcı (35), hırsızlık amacıyla eve girdiğini, aralarında çıkan boğuşmada Fatime Balcı'yı bıçakladığını söyledi. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, önceki gün sona eren davada, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için, 23 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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16 yıllık sır cinayette 23 yıl ceza verildi
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