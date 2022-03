NİĞDE Altunhisar 'da, 16 yıl önce kaybolan Serap Başer 'in kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma, talihsiz kadının kocası Ali Başer 'in, olay gecesi Leşkırı mevkiindeki tarlasına at arabasıyla gübre taşıdığını belirledi. 130 metrelik artezyen kuyusunda kazı yaptıran jandarma, 70 metre derinlikte, 170 kemik parçası ve saç buldu. Talihsiz kadını, eşinin öldürdüğü, küçük parçalara ayırıp kuyuya attığı belirlendi. Zanlı kocanın ise 2008'de trafik kazasında öldüğü öğrenildi.