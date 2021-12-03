160 bin doz aşı yapıldı

COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için kritik bir öneme sahip olan aşılama çalışmalarına destek veren YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen yürütülen aşı seferberliği ile ilgili "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak toplum sağlığına önem veriyor, sahip olduğumuz vizyon ve sorumluluk anlayışıyla devletimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm halkı ücretsiz ve randevusuz olarak aşılarını yaptırmak üzere hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hastanelerimize davet ediyoruz" dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle aşı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatırken, hem kendi hem de toplum sağlığını korumak için aşı olmayan ve aşı kriterlerini taşıyan herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.