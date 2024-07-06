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Giriş Tarihi: 7.7.2024

160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, sayımı yapılan haplarla EURO 2024'te Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazıp ona destek verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta, eğitimli köpek 'Thor' ile yapılan aramada, 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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