160 sağlık personeli deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremle birlikte çevresindeki 10 ili de yıkım meydana gelirken afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli desteği devam ediyor. Depremin ardından 8 UMKE, 9 Acil Sağlık Hizmeti ekibi olmak üzere 66 kişilik ekip gönderen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, aralarında doktorlar ve hemşirelerin de bulunduğu 160 sağlık personelini daha deprem bölgesine gönderdi. Beyin cerrahı, anestezi, ortopedi, kadın doğum, genel cerrah ve ameliyat ekiplerinin de bulunduğu sağlık personeli Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) önünden saat 12.30'da otobüslere binerek hareket etti. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda bölgeye gidecek ekibin ulaşımı İstanbul'dan uçakla sağlanacak.

Deprem bölgesine gidecek sağlık ekibini uğurlamaya giden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, afet bölgesinde acil ihtiyaçları gidermek için tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de her imkanın seferber edildiğini dile getirdi. Öğütlü yaptığı açıklamada "İnanın tüm personelimiz gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istiyor. Bu anlamda personelimizi zor tutuyoruz. Depremin hemen ardından UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetinden oluşan 66 kişiyi ekibimiz bölgeye gitti. Bakanlığımızın koordinasyonu doğrultusunda ihtiyaç oldukça ekip göndereceğiz. Bütün giden arkadaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi. Sakarya'dan hareket eden sağlık ekibi aileleri ve mesai arkadaşları tarafından yolcu edildi.

Personel desteğinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gitmek üzere hazırlanan tıbbi malzeme dolu bir TIR yola çıkarken, deprem bölgesine gidecek olan iki ambulansın içi ilaç ve battaniyenin yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle gıda yardımıyla dolduruldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yine bölgedeki personelin ihtiyaçlarını karşılamak için bir kamyon gıda yardımı daha gönderileceği belirtildi.