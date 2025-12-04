160 yıllık Kızlar Mektebi geleceğe taşındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan ve 1865'te Amerikan koleji olarak inşa edilen Kızlar Mektebi'nde yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden restorasyon sona erdi. Uzun yıllar atıl vaziyette kalan ve geçtiğimiz yıllarda yıkılmak üzereyken kurtarılan asırlık okul, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan restorasyonla kütüphaneye dönüştürüldü. Dönüşüm projesi, kültürel sürdürülebilirlik ve toplumsal erişilebilirlik hedefleriyle tasarlandı. Yapının özgün mimari dokusu titizlikle korunurken, modern kütüphane standartlarının gerektirdiği tüm teknik altyapı yapıya entegre edildi. Yapı sadece bir kütüphane değil, yaşayan bir öğrenme ve kültür merkezi hâline geldi.