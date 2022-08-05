1600 yıllık cami ibadete açıldı

SINAGOG, kilise ve İstanbul'un fethinden sonra cami olarak hizmet veren 1600 yıllık Lala Hayrettin Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restore edildi. Cami dün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. 1480'de harabe haldeyken Lala Hayrettin Paşa tarafından cami olarak ihya edildi. Ancak 1935'te "Cami ve Mescitlerin Tasnifi Kanunu" ile kapatılan caminin restorasyonu hakkında İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı Dr. Erhan Sarışın, "Burayı 2018'de bulduğumuzda içinde 50'ye yakın ağaç vardı. 10 kamyon çöp temizledik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü projelendirdi" dedi. Camiyi restore ettiren iş insanı Melih Bilgili "Vefat eden annemiz Emine Bilgili için bir cami yaptırmak niyetindeydik. Kardeşim Osman Bilgili ile birlikte ecdat yadigarı bir camiyi restore etmeye, ibadete açılmasına vesile olmaya karar verdik" diye konuştu. -