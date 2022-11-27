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Giriş Tarihi: 28.11.2022

165 km’lik yolculuğun muhteşem ödülü

165 km’lik yolculuğun muhteşem ödülü
ABD'li doğa fotoğrafçısı Kittiya Pawlowski, Nepal dağlarında zorlu bir maceranın sonunda dağların hayaletleri olarak da bilinen kar leoparını görüntülemeyi başardı. Sırt çantasıyla yola çıkan Pawlowski, dünyanın en tehlikeli büyük kedisini yakalamak için dünyanın en ölümcül havaalanına uçtu. Pawlowski, deniz seviyesinden 5 bin 486 metre yüksekliğe tırmandı. 165 km yol kat ederek Khumbu Vadisi'ne ulaşan maceraperest fotoğrafçı, sonunda kar leoparının muhteşem görüntülerini yakaladı. Pawlowski'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede büyük beğeni topladı. Fotoğraflar, Animal Planet gibi yayın organları ve Nepal Büyükelçiliği gibi devlet kurumları tarafından da paylaşıldı. DIŞ HABERLER

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165 km’lik yolculuğun muhteşem ödülü
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