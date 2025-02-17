167 bin sahte parfüm ele geçirildi! Piyasa değeri 150 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı yollarla ülkemize getirdikleri ürünleri satarak ve piyasaya sürerek haksız kazanç elde elde eden altı kişiyi tespit etti. Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi İlçeleri'nde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Altı kaçakçı "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan ve dünyaca ünlü markalara ait 167 bin 924 kaçak/taklit parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi. Operasyonun, Türkiye genelinde tek seferde yapılan en yüksek dolu sahte parfüm şişesi yakalaması olduğu vurgulandı.