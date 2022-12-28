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Giriş Tarihi: 29.12.2022

16’sında lenfoma 19’unda kraliçe

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
16’sında lenfoma 19’unda kraliçe
Lösemi, lenfoma, beyin tümörü ve yumuşak doku sarkomu gibi çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklar, yeni yıl etkinliğinde birer minik kahramanlara dönüştüler. İstanbul'da özel bir hastanenin etkenliğinde bir araya gelen palyaçolar, balonlar ve yeni yıl pastasıyla 2023'ü karşılayan çocukların programdaki en büyük destekçisi ise 16 yaşında lenfoma ile tanışan, bugün ise başarıdan başarıya koşan ve 2021 Model Of Models yarışmasında Türkiye 1'inciliğini kazanan 19 yaşındaki Ecem April Onutman oldu. Paris'te Miss Supertalent Of The World yarışmasında 3. olan, hukuk fakültesinde okuyan ve single çıkarmaya hazırlanan Ecem, "Hastalığımın acısını çıkarıyor, hayatı doyasıya ama anlamlı işlerle en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum" dedi.

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16’sında lenfoma 19’unda kraliçe
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