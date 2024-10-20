16.Uluslararası Tarsus yarı maratonu yapıldı

21K Kadınlar Kategorisinde ilk üçe girenler Kenya'lı sporcular oldu. Birinciliği Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 59 saniyelik derecesiyle, ikinciliği Elida Jelimo Korir 1 saat 12 dakika 21 saniye derecesi ile elde ederken, üçüncülüğü ise Gladys Jerono 1 saat 12 dakika 23 saniye ile elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Halk Koşusu öncesi konuşan ve 16. Tarsus Yarı Maratonu'na ilginin yoğun olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "21 Kilometre maratonumuza 54'ü 11 farklı ülkeden olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcularımıza toplamda 1 milyon 9 bin TL ödül var. 296 sporcumuz da ülkemizin değişik şehirlerinden geldi. Halk koşumuza da 4 bin kayıt yaptı" dedi.

Yapılan yarı maratonun 10 bin yıllık tarihe sahip Tarsus'un daha fazla tanıtılmasına katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Tarsus'un çok tarihi bir geçmişi ve kültürel birikimi var. Tarsus sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı bir kent. Tarsus 10 bin yıllık bir tarihe sahip. Biz de bu tip organizasyonlarla Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak istiyoruz" dedi.