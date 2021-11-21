Haberler Yaşam Haberleri 17 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası vardı... İstanbul'da korsan taksinin içinde bakın nasıl yakalandı
Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:29

17 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası vardı... İstanbul'da korsan taksinin içinde bakın nasıl yakalandı

İHA
17 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası vardı... İstanbul’da korsan taksinin içinde bakın nasıl yakalandı

İstanbul Kağıthane’de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı sahte ehliyetle korsan takside yakaladı. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü Ekrem A. (35), Ali Rıza Ö. (26), Murat M. (21) ve Şeref D.'nin (32) üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Şeref D.'nin ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi. Şüpheli sorulduğunda gerçek isminin Bayram D. (32) olduğunu söylerken, yapılan GBT sorgusunda sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar başta olmak üzere toplam 17 ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası ile 67 bin 440 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

İLKYARDIM ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen araç sürücüsü Ekrem A.'nın üst aramasında ise 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, testinde de 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise satışa hazır 2 adet bonzai, narkotik madde için kullanılan 1 adet bong ve ilk yardım çantası içinde 23 adet "taş kokain" olmak üzere toplam 8,50 gram uyuşturucu madde ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ekrem A.'ya 11 bin 700 lira trafik cezası kesilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram D. ve Ekrem A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son durum
İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz"
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
Ankara’dan AB’ye 10 maddelik çağrı
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
17 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası vardı... İstanbul'da korsan taksinin içinde bakın nasıl yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA