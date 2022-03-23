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Giriş Tarihi: 24.3.2022

17 bin 161 yeni vaka, 84 vefat

17 bin 161 yeni vaka, 84 vefat
Türkiye'de dün 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. 84 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 20 bin 309 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.06 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. ANKARA

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17 bin 161 yeni vaka, 84 vefat
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