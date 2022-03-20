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Giriş Tarihi: 20.3.2022

17 bin 328 yeni vaka, 105 vefat

17 bin 328 yeni vaka, 105 vefat
Türkiye'de dün 295 bin 4 Kovid- 19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı. 105 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 18 bin 269 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA

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17 bin 328 yeni vaka, 105 vefat
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