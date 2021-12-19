Haberler Yaşam Haberleri 17 bin 644 yeni vaka, 191 vefat
Giriş Tarihi: 19.12.2021

17 bin 644 yeni vaka, 191 vefat

ANKARA
Türkiye'de dün 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı. 191 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 25 bin 568 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.27 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin."

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17 bin 644 yeni vaka, 191 vefat
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