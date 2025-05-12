17 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 402 mağdurdan 114 milyon liralık vurgun

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, 17 ayrı dolandırıcılık şebekesi hedef alındı. Türkiye genelinde 17 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 160 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

114 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda şebeke üyelerinin 402 vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 114 milyon Türk lirası değerindeki mal varlığına el konulurken, soruşturmanın mali boyutunun derinleştirildiği öğrenildi.

KAMU GÖREVLİSİ KILIĞINA GİRDİLER, SAHTE ALTIN SATTILAR

Şüphelilerin yöntemleri ise dikkat çekici boyuttaydı. Kimileri kendilerini polis, savcı, MİT görevlisi gibi tanıtıp vatandaşları korku ve baskıyla kandırdı. Bazıları ise kuyumculara ayarı düşük veya sahte altın satarak haksız kazanç sağladı. Sosyal medya üzerinden ise sahte ilanlar yayımlayarak ürün satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi. Yerlikaya, vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde de çağrıda bulundu.