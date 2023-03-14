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Giriş Tarihi: 14.3.2023 13:17 Son Güncelleme: 14.3.2023 13:27

17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 64 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 ilde düzenlenen kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 42'si yakalamayı başardı, 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Şüphelilerin taklit siteler üzerinden ele geçirdikleri kripto para hesapları üzerinden 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 64 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde taklit internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden '5. yıla özel kripto para dağıtılıyor' vaadi ile vatandaşları dolandıran bir çete olduğu belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri vatandaşlara gönderdikleri link üzerinden aldıkları GSM onay kodu ile mağdurların kripto para hesaplarını ele geçiren şebeke üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Çete üyelerinin aynı yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Aralarında 2 Gürcistan ve 1 Ukrayna vatandaşının da olduğu toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Siber polis İzmir merkezli, Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun olmak üzere 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

50 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Çete üyelerinin ele geçirdiği kripto hesaplarındaki paraları özellikle yurt dışındaki hesaplara aktardığı anlaşıldı. Dolandırıcıların aynı yöntemle 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 42 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 64 gözaltı kararı
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