17 kişilik minibüste 40 göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, TEM Otoyolu üzeri Kocaeli il sınırları içerisinde durdurulan 17 kişilik minibüs içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde, 40 düzensiz göçmen ile onların sevkini sağlayan 2 araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Yurda kaçak yollar ile girmiş düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen araç şoförleri U.A ve M.G tutuklanarak cezaevine kondu.