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Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:12 Son Güncelleme: 23.10.2021 13:01

17 kişilik minibüste 40 göçmen yakalandı

ABBAS ÇAKAR
17 kişilik minibüste 40 göçmen yakalandı

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli il sınırları içerisinde durdurulan 17 kişilik bir minibüste 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, TEM Otoyolu üzeri Kocaeli il sınırları içerisinde durdurulan 17 kişilik minibüs içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde, 40 düzensiz göçmen ile onların sevkini sağlayan 2 araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Yurda kaçak yollar ile girmiş düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen araç şoförleri U.A ve M.G tutuklanarak cezaevine kondu.

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17 kişilik minibüste 40 göçmen yakalandı
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